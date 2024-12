Inklusion im Jobmarkt: Wie Hürden überwinden?

In Deutschland gibt es laut Inklusionsbarometer 3,1 Millionen Menschen mit einer schweren Behinderung, die zwischen 15 und 65 Jahre alt sind - also in einem Alter, in dem sie arbeiten könnten. Rund 1,1 Millionen dieser Menschen sind bei Firmen beschäftigt, die mindestens 20 Angestellte haben. Schätzungsweise rund 200.000 Menschen mit Behinderung sind bei kleineren Firmen tätig.



Abzüglich junger Menschen, die noch zur Schule gehen, und älterer Menschen in Frührente sind circa 1,6 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind. Quelle: dpa