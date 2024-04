Björn Höcke: Prozess gegen AfD-Politiker gestartet

Bei einer Verurteilung droht Höcke der Entzug des passiven Wahlrechts. 18.04.2024 | 1:30 min

Das Landgericht Halle verhandelt ab heute, ob der AfD-Politiker Björn Höcke sich durch das Verwenden einer Nazi-Parole strafbar gemacht hat. Damit sitzt der Spitzenkandidat seiner Partei in Thüringen ein knappes halbes Jahr vor der Landtagswahl auf der Anklagebank.

Auf der Social Media Plattform X hatte Höcke im Vorfeld des Prozesses öffentlich dazu aufgerufen, nach Halle zu fahren und sich die Verhandlung anzusehen. Gekommen waren nur wenige Unterstützer Höckes, dafür nach Angaben der Polizei mehr als 500 Gegner des Politikers, unter anderem Mitglieder der "Omas gegen Rechts" und des Bündnisses "Aufstehen gegen Rassismus".

Gericht will vor der Landtagswahl entscheiden

Das Gericht plant den Fall bis Mitte Mai und somit vor der Landtagswahl, die in Thüringen am 2. September stattfinden wird, zu entscheiden. Doch so, wie der Auftakt heute verlief, ist unklar, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann.

Das Gericht müsse feststellen, ob die von Höcke verwendete, leicht abgewandelte SA-Parole "erlaubt und von der Meinungsfreiheit gedeckt" sei, so ZDF-Reporterin Ann-Kathrin Jeske. 18.04.2024 | 2:19 min

Schon vor dem ersten wichtigen Tagesordnungspunkt - der Verlesung der Anklage - stellten Höckes Verteidiger so viele Anträge, dass es erst nach vier Stunden zur Verlesung kam. Gerichtssprecherin Adina Kessler-Jensch hielt es deshalb für möglich, dass mehr Verhandlungstage benötigt werden.

Vorwurf gegen Höcke: Verbreitung von SA-Spruch

Konkret wird Höcke vorgeworfen, 2021 in einer Wahlkampfrede in Sachsen-Anhalt den zentralen Spruch der SA "Alles für Deutschland" verbreitet zu haben. Juristisch fällt der Spruch unter den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichnen verfassungswidriger Organisationen und ist verboten.

Der Grund: Mithilfe der SA, dem paramilitärischen Arm der NSDAP, gelangte die Partei in den 1930er Jahren an die Macht. Der Gesetzgeber hat entschieden, dass sich strafbar macht, wer durch Aussagen bewusst an die NS-Zeit anknüpft und das Unrecht des Nazi-Regimes verherrlicht.

Höcke will am nächste Woche aussagen

Höcke selbst schwieg heute vor Gericht zu den Vorwürfen. Im Vorfeld des Verfahrens hatte er den Tatvorwurf mehrfach bestritten. "Jeder weiß, dass das keine NS-Parole ist", erklärte Höcke vergangene Woche in einem TV-Duell des Fernsehsenders Welt und leugnete somit die Herkunft der SA-Parole.

Ob er diese Argumentation auch vor Gericht nutzen wird, dürfte sich am kommenden Dienstag zeigen. Dann will Höcke seinen Verteidigern zufolge umfassend aussagen. Das Gericht plant dazu eineinhalb Stunden ein.

Die AfD, Björn Höcke und die Grundrechte. 22.02.2024 | 7:58 min

Einbeziehen in die Frage, was Höcke über die Herkunft der SA-Parole wusste, dürfte das Gericht Höckes Ausbildung und langjährige Arbeit als Geschichtslehrer. Der AfD-Politiker hat den Spruch allerdings nicht genauso benutzt wie die SA.

Die Rede im Wahlkampf, wegen der er angeklagt ist, schloss er mit den Worten: "Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland". Das Gericht wird entscheiden müssen, ob auch dieser Dreiklang an die verbotene Nazi-Parole anknüpft und strafbar ist.

Hürde der Strafbarkeit besonders bei Politikern hoch

Die Hürde der Strafbarkeit ist dabei hoch, denn im Kern geht es um die Frage, was noch unter die Meinungsfreiheit fällt und ab wann eine Aussage strafbar ist. Insbesondere bei Politikern ist der Spielraum groß, weil die Rechtsprechung ihre Aufgabe auch darin sieht, in Debatten zu überspitzen. Matthias Jahn, Rechtswissenschaftler an der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am dortigen Oberlandesgericht, sagt dazu:

Das nutzt Björn Höcke ganz bewusst aus und geht an die äußersten Grenzen dessen, was eine demokratische Gesellschaft noch ertragen kann. Matthias Jahn, Rechtswissenschaftler, Goethe-Universität Frankfurt

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke darf laut Gerichtsurteil Faschist genannt werden. In einer Rede nennt er Demonstranten, die gegen die AfD protestieren, Fackelträger von 1933. 21.01.2024 | 0:10 min

Der Vorsitzende Richter am Landgericht in Halle Jan Stengel beendete den ersten Prozesstag mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Rechtsanwälte Höckes. Zwei der drei Anwälte waren erst kurz vor der Verhandlung berufen beziehungsweise von Björn Höcke ausgetauscht worden.

Einer von ihnen ist der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der die AfD schon mehrfach vor Gericht vertrat, jüngst allerdings vor allem durch seine Teilnahme am Potsdamer Geheimtreffen zu möglichen Remigrations-Plänen bekannt wurde. Er kündigte am Morgen an, nur wenig Zeit zu haben und am Nachmittag zu einer Anhörung im sächsischen Landtag fahren zu müssen.