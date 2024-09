Bosbach: "CDU hat jetzt besondere Verantwortung"

ZDFheute: Sie waren in den letzten Wochen im CDU-Wahlkampf in Thüringen und Sachsen unterwegs. Hat das Wahlergebnis Sie überrascht?

Der Widerstand in der CDU gegen eine mögliche Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht nach den Landtagswahlen in Thüringen wächst. Uli Rödle berichtet aus Erfurt.

Bosbach: Mit den Ergebnissen können wir zufrieden sein, stecken aber in einem Dilemma, Stichwort BSW. Egal, wie wir uns entscheiden, es wird immer Kritik geben. Also wird man sich in Dresden und Erfurt fragen: Was dient den Interessen unserer Länder? Was müssen wir tun, damit die Union nicht an politischer Glaubwürdigkeit verliert?