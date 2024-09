BSW-Gründung: AfD-Mann wollte verdeckt in Wagenknecht-Partei

Er stellt sich dem Bündnis Sahra Wagenknecht als Hans Kappelt vor. Ein kleiner, untersetzter Mann, der, so behauptet er es, noch nie zuvor in einer Partei aktiv war. Er hat eine Flasche Weißwein dabei für Sabine Zimmermann, die BSW-Landeskoordinatorin von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern

Die beiden treffen sich am 11. Dezember des vergangenen Jahres in einem Berliner Hotel. Ein ZDF-Team filmt das Kennenlerngespräch für die Dokumentation " Inside Bündnis Wagenknecht ", Kappelt ist damit einverstanden. Weder Zimmermann noch das ZDF wissen zu dem Zeitpunkt, wer der Mann wirklich ist.

BSW castet Interessenten für neue Partei

Die ZDF-Hauptstadtkorrespondentinnen Christiane Hübscher und Andrea Maurer dokumentieren mit " Inside Bündnis Wagenknecht " die Probleme und Verwerfungen, die der kontrollierte Parteiaufbau vom Bündnis Sahra Wagenknecht mit sich bringt. Und sie fragen nach den Gründen für den Erfolg, den die junge Partei bei Wahlen feiern kann. Auch die Millionenspender werden in dieser Doku-Serie zu sehen sein.Die fünf Folgen der Doku-Serie sind jederzeit in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Das Lügengebäude des "Hans Kappelt"

Hans Kappelt gibt im Gespräch mit dem BSW an, er habe zuletzt Immobiliendarlehen vermittelt, komme aus Schwerin, mit Standbein in Binz auf Rügen. Er sei dort involviert in die Proteste gegen das geplante LNG-Terminal . Alles, was er von Wagenknecht lese und höre, könne er unterschreiben.

Im anschließenden ZDF-Interview begründet Kappelt sein Interesse am BSW so: Er sei nicht mehr der Jüngste, habe zwei Kinder und "so geht es ja nicht weiter". Er sei nie in einer Partei gewesen, "aber immer politisch interessiert". Er sei bereit, beim BSW mitzumachen, "freue mich da auch drauf, was Neues noch mal aufbauen".