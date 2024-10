Experte zu neuer Ampel-Maßnahme: Prämie "eine Chance geben"

Die Ampel-Koalition hat eine "Anschubprämie" für Langzeitarbeitslose auf den Weg gebracht. Die vom Bundeskabinett beschlossene Maßnahme ist Teil der Bürgergeld-Reform und soll mehr Menschen in Arbeit bringen. Demnach sollen Langzeitarbeitslose eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro bekommen, wenn sie einen sozialversicherungspflichtigen Job annehmen und mindestens ein Jahr lang durchhalten.

Die Kritik an der Prämie sei nachvollziehbar und ein Stück weit auch gerechtfertigt, sagt Schäfer. "Die Kritik ist ja im Wesentlichen die, dass da jemand etwas bekommt, Geld bekommt, für etwas, zu dem er sowieso gesetzlich verpflichtet ist, sodass da auch ein Gerechtigkeitsproblem adressiert wird." Allerdings seien solche Leistungen längst Teil des Systems, wie etwa die Weiterbildungsprämie oder der Erwerbsfreibetrag.

Holger Schäfer, Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft

In Deutschland sind fast drei Millionen Menschen arbeitslos. Dabei werden Arbeitskräfte dringend gesucht. Wo liegt das Problem? Wollen oder können die Menschen nicht arbeiten?

Die Maßnahmen seien "in der Mehrzahl durchaus zielführend im Bereich Bürgergeld". Die derzeitige Situation sei aber "sehr ungünstig" für solche Reformen, da die deutsche Wirtschaft in der Rezession stecke.

Es bestehe Reformbedarf, so der Arbeitsmarktexperte. Zwar sei es so, dass jeder, der arbeitet, egal wie viel er damit verdient, mehr Geld in der Tasche zur freien Verfügung hat als derjenige, der nicht arbeitet und nur Bürgergeld bezieht.