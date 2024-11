Politiker der Ex-Ampel streiten im Bundestag

Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, in einer emotionalen Rede - Vertrauensfrage erst im Januar sei "kein Zustand".

Die bisherigen Koalitionäre von SPD , Grünen und FDP haben sich am Freitag im Bundestag einen heftigen Schlagabtausch geliefert. In einer von vielen Zwischenrufen begleiteten Aktuellen Stunde warf die Politikerin der Grünen , Irene Mihalic, der FDP vor, das Ampel-Bündnis torpediert zu haben.

Mihalic, parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, betonte in ihrer Rede, dass die Ampel-Koalition gemeinsam viel erreicht habe. Es sei "wirklich tragisch", dass die FDP nicht mehr die Kraft gefunden habe, diesen Weg weiter mit SPD und Grünen zu gehen. Stattdessen hätten die Liberalen immer wieder "Kompromisse verworfen" und Gesetzesvorhaben im Bundestag blockiert, beklagte Mihalic.

