Bundesverfassungsgericht: AfD scheitert mit Klagen

Im Streit um ihr Recht auf den Vorsitz in Ausschüssen des Bundestags ist die AfD-Fraktion beim Bundesverfassungsgericht gescheitert. Zwei Organklagen der AfD blieben ohne Erfolg.

Die Karlsruher Richter entschieden zum einen darüber, dass Kandidaten der AfD bei Wahlen zum Vorsitz von drei Bundestagsausschüssen in dieser Legislaturperiode die erforderliche Mehrheit verpasst hatten. Auch die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses verstieß dem Urteil zufolge nicht gegen die Verfassung.

AfD sah sich in Fraktionsrechten verletzt

In dem Verfahren ging es um die Verteilung der Vorsitzposten für die Ausschüsse im Deutschen Bundestag . Das Bundesverfassungsgericht musste darüber entscheiden, ob die Fraktionen ein Besetzungsrecht für die Vorsitze haben oder Kandidaten per Wahl abgelehnt werden können.

In der aktuellen Legislaturperiode beanspruchte die AfD den Vorsitz in drei Bundestagsausschüssen für sich: den Innenausschuss, den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Gesundheitsausschuss. Doch keinen ihrer Kandidaten konnte sie bei Wahlen in den Ausschüssen durchsetzen.