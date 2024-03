Verfassungsgericht: Stehen der AfD Ausschussvorsitze zu?

Drei Ausschussvorsitze der AfD im Bundestag werden durch die Politiker der demokratischen Parteien abgelehnt. Die Vorsitze will die AfD nun vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen.

Diese Einlage brachte der AfD Aufmerksamkeit ein für ein Thema, mit dem sich am heutigen Mittwoch, auf juristisch-sachliche Weise, auch das Bundesverfassungsgericht auseinandersetzt. Dort hat die AfD-Bundestagsfraktion gegen den Bundestag geklagt.

Er war der Meinung, dass ihm der Posten zusteht. Darum hat AfD-Mann Ziegler kurzerhand den Vorsitz des Gesundheitsausschusses an sich gerissen.

Worum geht es vor Gericht?

Zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode waren die AfD-Kandidaten für die Vorsitze in drei Bundestagsausschüssen bei Wahlen durchgefallen: im Innenausschuss, im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie im Gesundheitsausschuss. Die AfD-Fraktion sieht sich dadurch in ihren Fraktionsrechten verletzt.

Außerdem geht es um einen Vorgang im Jahr 2019, also noch in der alten Wahlperiode: Damals wählte der Rechtsausschuss seinen bisherigen Vorsitzenden, den AfD-Politiker Stephan Brandner, mit den Stimmen aller Fraktionen außer der AfD-Fraktion ab.

Begründet wurde dies insbesondere mit Äußerungen Brandners zum Terroranschlag in Halle, in denen er die Anteilnahme von Politikern als "Herumlungern" bezeichnete. Auch gegen diese Abberufung wendet sich die AfD-Fraktion vor dem Verfassungsgericht.

Der Erfolg der AfD basiere auch auf einer Armee von Fans, die Inhalte verbreiten. Dabei setze sie auf das Narrativ der korrupten Eliten, so Politikwissenschaftler Marcus Bösch.

Wie ist geregelt, wer Ausschussvorsitzender wird?

Bisher ist es üblich, dass die Fraktionen sich entweder auf eine Besetzung einigen oder ein sogenanntes Zugriffsverfahren durchgeführt wird. Danach darf die größte Fraktion zuerst auf einen Ausschuss zugreifen und den Vorsitzenden oder die Vorsitzende benennen, danach die zweitgrößte Fraktion und so weiter. Eine weitere Wahl in den Ausschüssen fand in der Vergangenheit üblicherweise nicht statt.