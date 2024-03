AfD im Bundestag beschäftigt wohl mehr als 100 Rechtsextreme

Unter den Mitarbeitern sollen laut BR Aktivisten aus dem Umfeld der "Identitären Bewegung" sowie Neonazis und ein radikaler Burschenschaftler sein. Die Personen werden den Angaben zufolge namentlich in Verfassungsschutzberichten erwähnt, haben Führungspositionen in beobachteten Organisationen oder traten als Referenten beim als rechtsextremistisch eingestuften Institut für Staatspolitik (IfS) in Schnellroda auf.