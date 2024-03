Eklat: AfD-Abgeordneter kapert Gesundheitsausschuss-Vorsitz

AfD-Mann tauschte laut SPD einfach Namensschild aus

Der SPD-Abgeordnete Christos Pantazis sprach von einem "skandalösen Verhalten", das nicht hinnehmbar sei. Pantazis schilderte die Vorgänge in dem Ausschusssaal: Ziegler "tauschte das Schild der Vorsitzenden und weigerte sich trotz Aufforderung des Sekretariats, den Platz zu räumen", erklärte Pantazis. "Damit wollte er unrechtmäßig die Sitzungsleitung übernehmen." Die Sitzung konnte den Angaben zufolge deshalb erst mit Verspätung beginnen.

AfD kündigte Provokation in Schreiben an

Gemäß Verteilschlüssel im Bundestag steht theoretisch der AfD-Fraktion der Vorsitz in dem Gremium zu - allerdings wollen die anderen Fraktionen nicht zulassen, dass die AfD den Ausschussvorsitz antritt.

In einem Schreiben an die Ausschussmitglieder, das der AFP vorlag, hatten Ziegler und der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Martin Sichert, das Vorgehen vorab angekündigt und gerechtfertigt. Nach mehr als zwei Jahren habe sich die AfD-Fraktion entschlossen, "unseren Anspruch auf den Ausschussvorsitz zur heutigen Ausschusssitzung deutlicher als bisher zum Ausdruck zu bringen", schreiben sie. Sie kündigten an: