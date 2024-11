Verteidigung: 825 Millionen für Bundeswehr-Ausgehuniformen

Soldaten der Bundeswehr in Dienstuniformen bei einer Parade.

Die Bundeswehr braucht Geld. Erst Anfang November beklagte Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Finanzlücke von fast sechs Milliarden Euro , allein für das kommende Jahr. Nun wird bekannt: Das Bundesverteidigungsministerium will bis ins Jahr 2032 insgesamt 825 Millionen Euro allein für neue Dienst- und Ausgehbekleidung seiner Soldatinnen und Soldaten ausgeben.

Beim Haushaltsausschuss des Bundestags war am Donnerstag ein entsprechender Antrag eingegangen, der ZDFheute vorliegt. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.

Von den 825 Millionen Euro waren 306 Millionen bereits vertraglich gebunden, aber bisher nicht ausgegeben. Nach dem Willen des Ministeriums soll der Haushaltsausschuss in seiner nächsten Sitzung die fehlenden 519 Millionen Euro für die neuen Ausgehuniformen beschließen.

Was ist eine "Ausgeh-Uniform"?

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erläutert auf Anfrage von ZDFheute: Bei dem Vorhaben gehe es darum, "die Bekleidung, die tagtäglich von zehntausenden Soldatinnen und Soldaten im sogenannten Innendienst in den Verbänden, Kommandos aber auch bei den integrierten Verwendungen bei Nato und EU getragen wird, u.a. in Bezug auf Qualität an den aktuellen Stand anzupassen."