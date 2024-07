CDU: Kein Nein zur Koalition mit BSW im Osten

Carsten Linnemann will die Koalitionsentscheidung den Ländern überlassen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann schließt Koalitionen seiner Partei mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht BSW ) auf Landesebene nicht grundsätzlich aus. "Ob die CDU in den Ländern mit dem BSW koaliert, muss vor Ort entschieden werden", sagte Linnemann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

In gut einem Monat wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt in Umfragen knapp vor der CDU. Ministerpräsident Kretschmer schließt eine Zusammenarbeit mit dem BSW nicht aus.

27.07.2024 | 4:07 min