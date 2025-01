Corona-Pandemie: Steinmeier fordert Aufarbeitung

Masken gehören weitgehend der Vergangenheit an - doch die Corona-Pandemie beschäftigt die Menschen noch immer.

Fünf Jahre nach den ersten Coronafällen in Deutschland hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf eine zügige Aufarbeitung der Pandemie nach der Bundestagswahl gedrängt und angekündigt, ansonsten eine eigene Kommission zu berufen. "Die Pandemie hat tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, die unübersehbar sind", sagte Steinmeier dem Nachrichtenmagazin "Stern". Der wichtigste Beitrag zur Rückschau auf die Corona-Pandemie sei ihre Aufarbeitung.

Knapp fünf Jahre ist der erste Corona-Lockdown mittlerweile her. Waren alle Entscheidungen damals richtig? Die Aufarbeitung der Pandemie ist noch längst nicht abgeschlossen.

"Nach meinem Eindruck ist die Erwartung in der Öffentlichkeit groß", sagte der Bundespräsident. Steinmeier gab an, notfalls selbst tätig zu werden: "Wenn eine neue Regierung und ein neuer Bundestag sich dieser Aufgabe tatsächlich nicht widmen sollten, werde ich das tun."

Steinmeier: Geht nicht um Suche nach Schuldigen

Es gehe ihm nicht um eine "vordergründige Suche nach Schuldigen", fügte der Bundespräsident hinzu. "Wir müssen uns selbst gegenüber Rechenschaft ablegen, was gut lief, was weniger gut lief, was geschadet hat."