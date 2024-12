Junge erholen sich nach Corona-Krise schlechter

Ältere haben sich nach Corona-Krise schneller erholt

Den Unterschied in der Entwicklung erklären sich die Forscher auch mit anhaltenden Gedanken, die sich vor allem die Jüngere n angesichts von Krisen in der Welt machten.

Psychische Gesundheit ernst nehmen

Es sei "wichtig, psychische Erkrankungen endlich zu entstigmatisieren und den Betroffenen nicht zu unterstellen, sie würden nicht arbeiten wollen", sagte er den Funke-Zeitungen. Prävention und Therapie psychischer Erkrankungen sollten im beruflichen Kontext an Bedeutung gewinnen. Für Betroffene sollte es in Krisensituationen niedrigschwellige Angebote geben, ohne den teilweise langwierigen Prozess hin zu einem Therapieplatz zu absolvieren.

Psychische Erkrankungen nehmen zu

In der Studie wird laut Bericht die psychische Gesundheit der Menschen in Deutschland als "potenzieller Faktor für den hohen Krankenstand analysiert". Grundlage der Auswertung sind aktuelle Daten aus dem sogenannten Sozio-oekonomischen Panel, in dem seit 1984 regelmäßig die in Deutschland lebende Menschen zu ihrer aktuellen Lebenssituation befragt werden.