Weltweite Krisen: Wie man mit Klimawandel und Co. umgeht

Die Kriege in der Ukraine und in Nahost beherrschen seit Längerem die Schlagzeilen. Mit der Trump-Wahl kam zuletzt weitere Unsicherheit dazu und dann folgte auch noch die Regierungskrise in Deutschland. Bei vielen Menschen löst das ein Gefühl der Hilflosigkeit aus - wie kann man mit der aktuellen Lage umgehen? Das empfehlen Experten für psychische Gesundheit.

Wie wirken sich globale Krisen auf die mentale Gesundheit aus?

In einer EU-weiten Umfrage gab beispielsweise eine Mehrheit von 62 Prozent der Befragten an, durch aktuelle Weltereignisse wie der Klimakrise oder dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine "etwas" (44 Prozent) oder "stark" (18 Prozent) in ihrer psychischen Gesundheit beeinträchtigt worden zu sein.

Welche Gruppen sind besonders gefährdet?

Vor allem bei jüngeren Menschen lösen globale Krisen laut Brakemeier Unsicherheiten aus, da "sie sich in einer Lebensphase befinden, in der Zukunftsplanung und Orientierung eine zentrale Rolle spielen". Auch Menschen, die bereits unter psychischen Problemen wie Angststörungen oder Depressionen litten, reagierten oft intensiver auf Ängste. Besonders gefährdet seien zudem Personen, die aufgrund ihres sozialen Engagements "mit den oft düsteren Realitäten der Krisen" intensiv in Kontakt stünden.

Welchen Einfluss haben digitale und soziale Medien?

Die Möglichkeit, "Krisenlagen in Echtzeit zu begleiten, erhöht in bestimmten Situationen die Unsicherheiten, da gerade am Anfang vieles noch unklar ist", erklärt Reinecke. Es komme daher vor allem auf das individuelle "Social-Media-Menü" an, also wem man folge und welche Inhalte der Algorithmus ausspiele - das entscheide darüber, wie hoch die mediale Belastung ausfalle.