Söder als CSU-Chef wiedergewählt

Markus Söder schießt scharf gegen die Ampel in Berlin und macht deutlich: Die guten Umfragewerte der Freien Wähler beeindrucken ihn nicht. 24.09.2023 | 3:08 min

CSU vor Wahltag nervös - und verunsichert

Wo früher kein Platz für andere Parteien sein sollte, punkten jetzt die Freien Wähler und die AfD zweistellig. Wie will die CSU verlorene Wähler zurückgewinnen? 24.09.2023 | 3:10 min

Weit entfernt von "Kraftprotz-Rhetorik"

In seiner Rede auf dem Parteitag hatte Söder die Erwartungen gezielt nach unten geschraubt: "Ich verspreche Euch kein Wahlergebnis", aber eine "stabile Regierung für Bayern". Das sei weit entfernt von der "Kraftprotz-Rhetorik" vergangener Zeiten, so Leifert.

Söder rief seine Partei in München zum Endspurt im Wahlkampf auf. "Unser Land ist in guter Hand durch die CSU", sagte er auf dem Parteitag in München und hob hervor: "Überall gehört Bayern zur Spitze in Deutschland." Als Beispiele nannte der Ministerpräsident des Freistaates etwa den Ausbau erneuerbarer Energien und den Kampf gegen Arbeitslosigkeit.