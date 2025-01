Demokratie-Studie: Knapp 40 Prozent der Deutschen enttäuscht

Funktionieren der Demokratie: Knapp 40 Prozent unzufrieden

In den neuen Bundesländern ist es sogar knapp mehr als die Hälfte der Befragten. Besonders ausgeprägt ist diese Haltung in ökonomisch schwächeren Regionen, in denen die Menschen zugleich eine fehlende soziale Gerechtigkeit beklagen und Sorgen vor einem wirtschaftlichen und sozialen Abstieg haben.

Bei den Lebensverhältnissen in Deutschland gibt es Unterschiede in vielen Bereichen. In anderen gelingt eine Angleichung, so der Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung.

