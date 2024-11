DGB-Chefin Fahimi: Ampel-Theater verunsichert Menschen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB ) übt scharfe Kritik am wirtschaftspolitischen Richtungsstreit in der Ampel-Koalition und den damit verbundenen Spekulationen über ein mögliches Ende des Regierungsbündnisses. Gewerkschaftschefin Yasmin Fahimi sagte der "Augsburger Allgemeinen":

Dieses Theater verunsichert die Menschen, wir sind als DGB an einer stabilen Regierung interessiert.

Bundeskanzler Scholz und Finanzminister Lindner trafen sich im Kanzleramt zu einem Krisengespräch. Thema war wohl der Ampel-Streit um die Wirtschaftslage in Deutschland.

DGB-Chefin: Lindners Vorschläge sind unsozial

In einem wirtschaftspolitischen Grundsatzpapier fordert Finanzminister Lindner eine "Wirtschaftswende". Die Union nutzt die Spannungen in der Ampel, um erneut Neuwahlen zu fordern.

Positionspapier Lindners sorgte für Streit

Ein Ende vergangener Woche bekannt gewordenes Positionspapier Lindners hatte den Streit um die Wirtschafts- und Haushaltspolitik in der Ampel-Koalition weiter angeheizt. Der Chef der FDP fordert darin etwa Steuersenkungen für Unternehmen, Lockerungen der Klimavorgaben und die Reduzierung von Subventionen und Sozialleistungen. Viele der Vorschläge widersprechen dem bisherigen Kurs der Bundesregierung.

Die Gewerkschaftschefin forderte die Bundesregierung auf, rasch Klarheit für bessere Rahmenbedingungen in der Industrie zu schaffen. "Wir brauchen jetzt verlässliche Energiepreise für das gesamte produzierende Gewerbe", sagte Fahimi der Zeitung. Zudem seien weitere Schritte nötig, um die Klimaziele zu erreichen.

Einkommensteuererleichterungen beim E-Auto-Kauf?

"Viele Menschen warten mit dem Autokauf, weil sie auf eine neue Prämie hoffen." Sie empfehle dabei eine "zeitlich begrenzte degressive Abschreibung für alle" E-Auto-Käufer, sagte die DGB-Chefin. "So ließe sich die Anschaffung eines E-Autos so einfach wie ein Computer Jahr für Jahr in der Einkommenssteuer-Erklärung abschreiben."