Deutscher Gewerkschaftsbund - DGB

DGB |

Deutscher Gewerkschaftsbund

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist Dachverband für acht Einzelgewerkschaften. Er wurde am 13. Oktober 1949 in München gegründet. Der DGB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsgewerkschaften gegenüber politischen Entscheidungsträgern, Parteien und Verbänden in Bund, Ländern und Gemeinden. Er koordiniert die gewerkschaftliche Arbeit. Als Dachverband schließt er keine Tarifverträge ab. Der DGB ist Mitgliedsorganisation des Europäischen Gewerkschaftsbundes und im Internationalen Gewerkschaftsbund. Der DGB vertritt außerdem die dt. Gewerkschaftsinteressen bei internationalen Organisationen.