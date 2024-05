Ricarda Lang: Ampel einig im Ziel, aber nicht im Weg

Dass Olaf Scholz SPD ) die deutsche Wirtschaft auf einem guten Weg sieht, mag der Journalist Gabor Steingart ("The Pioneer") kaum glauben: "Der Bundeskanzler hat erkennbar einen Realitätsverlust erlitten in den letzten Jahren. Finanz- und Wirtschaftsminister haben erkannt, dass es so nicht weitergeht." Steingart betont: