Wuchtige Entlastung: Habeck ist nicht plötzlich auf FDP-Kurs

Die FDP will sich nun an die Speerspitze der Wirtschaft setzen, hat in ihrem Leitantrag ihre Maßnahmen für mehr Wachstum aufgeschrieben. Kurz gesagt: Geld einsparen im Sozialen und dann investieren. Die Sparvorschläge wie Abschaffung der Rente mit 63 oder des Solis sind aber mit Grünen und SPD nicht denkbar. Wieder ein grundsätzlich nicht lösbarer Ampel-Konflikt.