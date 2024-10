Warum das Rentenpaket II von FDP und Anderen kritisiert wird

Mit dem Rentenpaket II will die Ampel das Rentenniveau auf 48 Prozent stabilisieren.

Das Rentenpaket II soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden, um die langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus zu gewährleisten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil SPD ) hat vor einem Ärmer-Werden künftiger Rentnerinnen und Rentner im Fall eines Scheiterns der geplanten Ampel-Rentenreform gewarnt.

"Wenn wir jetzt nichts machen, werden künftige Rentner ärmer im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung", sagte Heil anlässlich einer Bundestagsanhörung in Berlin. Dies wolle er verhindern. "Mit dem Rentenpaket II stabilisieren wir die Rente dauerhaft."

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hat bei maybrit illner an die Ampel-Koalition appelliert, das geplante Rentenpaket II nicht scheitern zu lassen.

Stabiles Rentenniveau und Generationenkapital

Hubertus Heil will zudem Anreize für längeres Arbeiten setzen. "Gleichzeitig setzen wir auf flexible Übergänge in den Ruhestand, etwa durch finanzielle Anreize, freiwillig länger zu arbeiten", so Heil. Eine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 67 Jahren werde es aber nicht geben.