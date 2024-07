Postgesetz: Neue Preise für schwere Pakete - worum es geht

Schwere Pakete per Post verschicken? Dafür ändert der Marktführer DHL seine Preise. Hintergrund ist die Reform des Postgesetzes. Wie die neuen Angebote aussehen und was sich für Paketboten tut - ein Überblick:

Was ändert sich bei den Preisen für schwere Pakete ?

Bislang gab es die Unterteilung in Pakete bis zu zwei Kilogramm, fünf Kilogramm, zehn Kilogramm und 31,5 Kilogramm. Die letzte Kategorie für die Schwergewichte unter den Paketen, die zuvor einheitlich 19,99 Euro kosteten, wird nun nochmals unterteilt. So sehen die neuen Preiskategorien für den Inlandsversand laut dem Bonner Konzern aus:

Was hat das Postgesetz mit der Preisänderung zu tun?

Was ändert sich noch?

Was gilt für Subunternehmen in der Paketbranche?

Was ändert sich beim Versand von Briefen?

Der veränderten Nachfrage nach Briefen passt sich das Gesetz an: Es sieht vor, dass die Deutsche Post künftig deutlich weniger Zeitdruck hat für die Beförderung von Briefen. Bislang müssen 80 Prozent der heute eingeworfenen Sendungen am nächsten Werktag beim Empfänger sein, diese Vorgabe fällt weg. Stattdessen greift erst am dritten Werktag nach Einwurf ein Pflichtwert, dann müssen 95 Prozent angekommen sein und am vierten Werktag 99 Prozent.