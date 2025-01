Elektronische Patientenakte startet - Zweifel an Datenschutz

Von den Patienten in dieser Arztpraxis bei Hamburg aber ist Storch der einzige Nutzer. "Das Gespräch mit dem Arzt ist fundierter, sachlicher, besser", sagt er im Gespräch mit ZDFheute, "seitdem der 'Doc' alle meine Befunde auf dem Schirm hat".

Sein Arzt, der Allgemeinmediziner Markus Dohrmann, lächelt. Diese Einstellung haben nicht viele Patienten in seiner Praxis. "Der überwiegende Teil macht sich diese Gedanken nicht", erzählt Dohrmann, "das wird sich aber hoffentlich jetzt ändern, wenn die Patientenakte verbindlich wird".

Automatisierte Einführung der ePA

Für alle Patienten der teilnehmenden Arztpraxen in den drei Modellregionen richten deren Krankenkassen elektronische Akten ein. Die sind dann im ersten Schritt leer. Im zweiten Schritt übertragen die Kassen schon vorhandene Daten dorthin. Dafür muss der Kassenkunde nichts tun.

Wie schnell das Umkopieren der schon vorhandenen Daten in die einheitliche, neue ePA geht, kann die Krankenkasse nicht sagen. Das werde nach und nach passieren, da ist sich Deutschlands größte gesetzliche Krankenkasse sicher.

Anfang 2025 wird die elektronische Patientenakte in Deutschland eingeführt. Das Vorhaben von Karl Lauterbach bringt viele Erleichterungen, hat aber auch Nachteile.

Zugriff per Rechtezuteilung

"In jedem Fall müssen alle Rechte neu vergeben werden", fügt Florian Fuhrmann hinzu. Fuhrmann ist Chef der "Gematik", die im Auftrag der Bundesregierung die ePA entwickelt hat und betreibt. Patient Storch hatte seine Ärzte, die Apotheke und ein Krankenhaus in der App freigeschaltet für den Blick in seine Unterlagen.