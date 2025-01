Was bringt die ePA Patienten und Ärzten?

In der Akte ist die gesamte Krankengeschichte eines Patienten einsehbar - von Behandlungen und Operationen über Vorsorgeuntersuchungen , Röntgenbilder bis zu verschriebenen Medikamenten . Der große Vorteil: Behandelnde Ärzte können auch bei neuen Patienten sofort sehen, was bisher gemacht wurde, wo Risiken liegen und zusätzliche Vorsorge sinnvoll ist.

Muss die ePA beantragt werden?

Wo kann ich Widerspruch einlegen?

Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Mitglieder über Widerspruchs-Möglichkeiten zu informieren. Die meisten Versicherten bekamen deshalb in den letzten Monaten Post von ihrer Kasse. Versicherte können in der Regel per Online-Formular oder Post an ihre Kasse der Anlegung widersprechen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verweist darauf, dass der Widerspruch auch nachträglich möglich ist: Die Krankenkassen seien dann "verpflichtet, die ePA inklusive aller Daten zu löschen".