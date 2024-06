Friedensgutachten: Forscher: Die Welt ist ohne Kompass

Heute ist in Berlin das Friedensgutachten 2024 vorgestellt worden. Die weltpolitische Bestandsaufnahme liest sich wie ein Abgesang: Die Zahl der weltweiten Todesopfer durch Kriege und Konflikte ist auf einem Höchststand. Der Kampf gegen Klimawandel , Armut und Hunger stagniert. Demokratien in Europa und den USA werden von autoritären und extremistischen Bewegungen traktiert.

Viele politische Errungenschaften der 1990er und 2000er Jahre verlieren scheinbar an Bedeutung: multilaterale Verträge erodieren, internationale Institutionen büßen Prestige ein. Vor allem werden wichtige freiheitlich-demokratische Grundwerte wie die Unabhängigkeit der Justiz oder die Pressefreiheit beschnitten. Sogar in Europa.

Ausgehend von dieser Lage, einer Welt, die laut den Experten "offenbar über keinen Kompass mehr verfügt", gibt es Licht in Form von Orientierungspunkten, die der Politik an die Hand gegeben werden. Die Empfehlungen von Deutschlands führenden Friedensforschungsinstituten zeigen, wie sich Konfliktursachen verringern und Gewaltspiralen durchbrechen lassen.

... ist die jährlich erscheinende Publikation des Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC), des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Frieden- und Konfliktforschung (HSFK), des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) und des Instituts für Entwicklung und Frieden der Universität Duisburg-Essen (INEF). Die führenden deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstitute analysieren darin seit 1987 aktuelle internationale Konflikte, zeigen Trends der internationalen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik auf und geben klare Empfehlungen für die Politik. Interdisziplinäre Teams aus Politikwissenschaft, Soziologie, Ethnologie, Physik und Religionswissenschaften arbeiten gemeinsam an den Kapiteln und bringen dabei verschiedene Blickwinkel ein.

Neuer Krisenherd Gaza

Ohne Israel das Recht auf Selbstverteidigung abzusprechen, verstoße das Militär nach Ansicht der Friedensforscher aufgrund der vielen zivilen Opfer gegen humanitäres Völkerrecht. Die humanitäre Lage in Gaza müsse verbessert, auf die Befreiung der Geiseln hingewirkt und eine Waffenruhe erzielt werden, so die Experten. Es muss an einer für die gesamte Region tragbaren Friedenslösung gearbeitet werden.

Waffen, Diplomatie und internationale Unterstützung

Entwicklungszusammenarbeit mit Putschisten und Autokraten definieren

In Sub-Sahara Afrika finden sich mehr als die Hälfte der weltweiten Gewaltkonflikte. Meist sind es Kämpfe zwischen Regierungen und dschihadistischen bewaffneten Gruppen. Die instabile Lage hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Die Militärregime in Mali, Burkina Faso und Niger fanden in Russland einen neuen Sicherheitspartner.