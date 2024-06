Scholz über Ukraine-Krieg: "Russland wird nicht durchkommen"

Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt in einer Videobotschaft die Unterstützung der Ukraine. (Archivbild)

"Über 800 Tage nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukrain e ist eines klar: Russland wird nicht durchkommen mit seinen imperialistischen Plänen", sagte Scholz in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast "Kanzler kompakt".

Die Ukraine lässt sich nicht in die Knie zwingen, lässt sich keine Kapitulation diktieren.

Scholz: Arbeiten für gerechten Frieden für Ukraine

Mehrere Konferenzen zur Unterstützung der Ukraine

Scholz sprach in seinem Video-Podcast mehrere in der kommenden Woche geplanten Termine an, bei denen es auch um die Zukunft der Ukraine geht.