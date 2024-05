Hilfen für Ukraine: Ziel sollte sein, "Russland zu besiegen"

Hodges: Das Problem ist, dass die US-Regierung es bislang versäumt hat, definitiv zu erklären, dass sie will, dass die Ukraine gewinnt. Stattdessen sagen sie diesen nichtssagenden Satz von "we're with you for as long as it takes" ("Wir sind an Eurer Seite, solange es nötig ist") - ohne zu benennen, was das Ergebnis, das "it", sein soll.