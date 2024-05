Scholz: Regeln für Waffenlieferung in Ukraine beibehalten

Kanzler Olaf Scholz will seinen bisherigen Kurs bei den Waffenlieferungen an die Ukraine beibehalten - wie er auf dem Demokratiefest anlässlich des Grundgesetz-Jubiläums betonte.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht derzeit keinen Anlass, die mit der Ukraine vereinbarten Regeln für den Einsatz der von Deutschland gelieferten Waffen zu lockern. Bei einem Bürgergespräch auf dem Demokratiefest in Berlin sagte er am Sonntag auf die Frage, wann er den ukrainischen Streitkräften den Beschuss russischen Territoriums mit diesen Waffen erlauben werde:

Selenkskyj bittet um Erlaubnis für Waffeneinsatz auf russischem Boden

Selenskyj hatte erst vor wenigen Tagen in einem Interview der "New York Times" eindringlich um Erlaubnis für den Einsatz dieser Waffen gebeten, um beispielsweise Artilleriestellungen auf russischem Gebiet an der Grenze zur Ukraine zu zerstören.

Hofreiter befürwortet auch Reichweite bis nach Russland

Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter hat sich als erster Bundespolitiker der Ampel-Koalition dafür ausgesprochen, die Ukraine nicht länger davon abzuhalten, mit westlichen Waffen auch russisches Territorium anzugreifen. "Es geht hier um den Schutz der ukrainischen Bevölkerung", sagte er in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Funke-Mediengruppe.

In der US-Regierung gibt es nach einem Bericht der "New York Times" bereits konkrete Überlegungen, den Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium zu erlauben. Der britische Außenminister David Cameron hatte vor wenigen Wochen bei einem Besuch in Kiew gesagt, es sei der Ukraine überlassen, ob sie die Waffen gegen Stellungen in Russland richte.