Friedensforscher: Zahl einsatzbereiter Atomwaffen steigt

Die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen ist im vergangenen Jahr abermals gestiegen. Zwar würden Sprengköpfe ausrangiert und die weltweite Zahl der Kernwaffen sinke seit Jahrzehnten, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri in seinem am Montag veröffentlichten Jahresbericht schreibt.

Auch die Zahl von Kernwaffen in der Entwicklung hat zugenommen

Zugenommen hat laut Sipri auch die Zahl von Kernwaffen, die sich in der Entwicklung befinden, da Staaten ihr Vertrauen in die nukleare Abschreckung verstärkten.

Vom weltweiten Gesamtbestand der schätzungsweise 12.121 Sprengköpfe im Januar 2024 befanden sich etwa 9.585 in militärischen Lagerbeständen für den potenziellen Einsatz.

Rund 3.904 dieser Sprengköpfe waren auf Raketen und Flugzeugen bestückt - 60 mehr als im Januar 2023. Der Rest befand sich laut Bericht in Zentrallagern.

Die Debatte über eine atomare Aufrüstung in der EU bleibe eine theoretische Debatte, so ZDF-Korrespondent Ulf Röller. Eine schnelle Lösung werde es in Brüssel nicht geben.

13.02.2024 | 6:32 min