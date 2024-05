Rund 3,2 Millionen: Mehr Schutzsuchende leben in Deutschland

Sogenannten subsidiären Schutz können Menschen erhalten, wenn sie weder asylberechtigt sind noch unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Droht ihnen in ihrem Herkunftsland ein "ernsthafter Schaden" wie Folter oder sogar die Todesstrafe, wird der eingeschränkte Schutzstatus gewährt (der Name kommt vom Lateinischen "subsidiarius": "als Aushilfe dienend").



Der subsidiäre Schutz gilt in Deutschland in der Regel zunächst für ein Jahr. Er kann gegebenenfalls um zwei Jahre verlängert werden und theoretisch nach fünf Jahren unter bestimmten Bedingungen in eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung münden. Diesen Schutzstatus hatten in Deutschland zuletzt vor allem Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak erhalten. Quelle: KNA