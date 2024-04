Gerhard Schröder wird 80: Basta, Gedöns und Putin-Freund

Seine jüngsten Kommentare, dass es beim Krieg in der Ukraine nicht um eine moralische Frage gehe, dass es in Russland freie Wahlen gegeben habe, dass seine unverbrüchliche Freundschaft zu Putin Gesprächskanäle offenhalte, finden allenfalls in Moskau Beifall. Nicht in Deutschland. Und auch nicht in der SPD.