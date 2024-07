Wohnungsnot: Geywitz will Menschen zum Umzug ermutigen

Bauministerin Klara Geywitz beim Tag der Immobilienwirtschaft im Tempodrom in Berlin.

Die Wohnungsnot in Deutschland wird nicht mit Neubauten gelöst: Im vergangenen Jahr wurden nur knapp 300.000 neue Wohnungen gebaut, obwohl das Ziel bei 400.000 lag. Die Branche klagt über hohe Zinsen, Fachkräftemangel und zu strenge Vorschriften. Bauministerin Klara Geywitz verspricht nun Reformen und eine neue Strategie gegen Wohnungsleerstand.

Um das Problem anzugehen, will Geywitz Menschen zum Umzug aus der Großstadt ins Umland oder in kleinere Städte bewegen. "Gerade in kleinen und mittelgroßen Städten ist das Potenzial groß, weil es dort auch Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte gibt", sagte die SPD-Politikerin der "Neuen Osnabrücker Zeitung".