Milliardengrab für Atommüll: Gorleben - Ende des Endlagers

Es ist ein kleiner Berg, in der ansonsten eher flachen Landschaft im niedersächsischen Wendland nahe der Ortschaft Gorleben. Etliche Kubikmeter betonhartes Steinsalz müssen gelöst und dann zurück in die Stollen des Bergwerkes geschafft werden.

Es wird Jahre dauern, am Ende wird das Projekt Gorleben dann 2,1 Milliarden Euro gekostet haben. "Auf diesen Tag haben wir lange gewartet und hart darauf hingearbeitet, mit Expertise und dauerhaftem Protest", freut sich Wolfgang Ehmke Sprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg.

Eignung des Salzstocks als Endlager unklar

Ob der Salzstock Gorleben geeignet oder ungeeignet ist für die Endlagerung hochradioaktiven Mülls - ein abschließender Beleg in beide Richtungen blieb aus.

1977 brachte der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) den damals an der deutsch-deutschen Grenze gelegenen Salzstock ins Spiel. Die dann weiter folgende Erkundung des Salzstocks machte die Menschen noch misstrauischer, denn die Sicherheitskriterien wurden immer wieder den Realitäten angepasst.

Aus dem Misstrauen entwickelte sich schnell Massenprotest, die Bewegung gegen Atomkraft formierte sich, die Castor-Transporte ins dicht anliegende Zwischenlager in Gorleben waren weitere Höhepunkte des Protests. Und jeder weitere Castor-Behälter - so die nicht von der Hand zu weisende Logik der Gegner - zementiere das Endlager Gorleben.

Symbol Gorleben - Einfluss der Politik?

Jetzt also der Rückbau des Schwarzbaus, wie die AKW-Gegner das Erkundungsbergwerk nannten. Für sie ist es ein Sieg, das Ende einer Lüge.

Wolfram König, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, verbindet mit Gorleben das Aufstehen einer ganzen Region über Parteigrenzen und soziale Grenzen hinweg. In seiner Funktion war der Atomkraftgegner König auch Betreiber des Erkundungsbergwerkes Gorleben.

Der Atomausstieg ist überfällig. Sind wir vorbereitet? Wie können wir Wärme und Energie in Zukunft sichern? Der Ausstieg allerdings schafft auch Raum für Zukunftstechnologien.

So könnte der Eindruck entstehen, das Ausscheiden Gorlebens sei wiederum politisch motiviert - das nicht wissenschaftliche, sondern politische Interessenlagen die Entscheidung herbeiführten.

"Das führte schon bei der Festlegung Gorlebens in den 70er-Jahren in eine Sackgasse", so König.