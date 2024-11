Grüne: Brantner und Banaszak neue Vorsitzende

Nach dem Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nouripour im September haben die Grünen ein neues Führungsduo. Auf ihrem Parteitag in Wiesbaden wählten die Delegierten Franziska Brantner und Felix Banaszak zu ihren neuen Vorsitzenden. Brantner erhielt 78,15 Prozent der Stimmen, Banaszak 92,88 Prozent der Stimmen.

Brantner ist bisher Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und gilt als enge Vertraute von Robert Habeck . Die 45-Jährige kommt aus dem eher konservativen Realo-Flügel, ist gut vernetzt in der Partei und hat lange auf den Vorsitz hingearbeitet.

Kurz vor ihrer Wahl hat sie ein Instagram-Video gepostet, in dem sie auf ihre 28-jährige Karriere bei den Grünen zurückblickt. Es beginnt mit einer alten Rede, die sie zu Beginn ihrer Laufbahn vor Delegierten gehalten hat. Darin sagt sie:

Wer ist Felix Banaszak?

Der 35-jährige Banaszak gilt als Linker und gehört damit dem anderen Flügel bei den Grünen an. Er war bis 2022 Vorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Er führte die Grünen 2022 in eine Landesregierung mit der CDU.