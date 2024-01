Spahn regt Bundesstiftung zur Finanzierung von Moscheen an

Staat Finanzierung aus Ausland : Spahn: Stiftung soll Moscheegemeinden fördern

04.01.2024 | 05:03 |

Jens Spahn regt eine Bundesstiftung zur Finanzierung von Moscheegemeinden in Deutschland an. So soll auch das Wachsen "abgeschotteter Parallelgesellschaften" verhindert werden.