Abgelehnte Asylbewerber: Junge Union will "Rückkehrzentren"

Die Junge Union will Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber nach dänischem Vorbild. (Symbolbild)

Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel ( CDU ), will die Freizügigkeit abgelehnter Asylbewerber hierzulande massiv einschränken.

Abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden können, müssen nach dänischem Vorbild in Rückkehrzentren bleiben.

Das sagte Winkler in der BILD-Zeitung. Das Asylbewerberleistungsgesetz müsse ebenfalls reformiert werden. Ausnahmslos müsse von Geld- auf Sachleistungen für Asylbewerber umgestellt werden. "Das heißt: Einkaufen nur per Chip-Karte." Der 32-jährige Jurist sagte mit Blick auf die Asylbewerberzahlen hierzulande, ausgerechnet das sozialdemokratisch regierte Dänemark fahre einen Migrations- und Integrationskurs, der Vorbild für Deutschland werden könne.

Junge Union will Höchstquoten für Migrantenkinder

JU-Vorsitzender Winkler fordert überdies, in Deutschland sollten soziale Brennpunkt-Bezirke gesondert ausgewiesen werden. "Wir müssen 'Problem-Bezirke' identifizieren und einen Maßnahmenkatalog erstellen", sagte Winkel. "Sonderregeln in Brennpunkt-Bezirken können auch in Deutschland entstandene Parallelgesellschaften auflösen."