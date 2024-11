Zwangsbehandlungen auch außerhalb von Kliniken?

Die Hürden für medizinische Zwangsmaßnahmen sind sehr hoch. Müssen Patienten dafür immer in eine Klinik gebracht werden?

Es ist das letzte Mittel, wenn nichts anderes mehr geht: Menschen, die wegen einer Krankheit oder einer Behinderung betreut werden, dürfen auch gegen ihren Willen ärztlich behandelt werden. Das ist ein schwerwiegender Eingriff in ihre Willensfreiheit, der aber unter strengen Voraussetzungen rechtlich zulässig ist, um erhebliche Gesundheitsschäden abzuwenden.

Gericht beschließt Behandlung aufgrund von Gutachten

Für solche Maßnahmen gilt strikt: Sie dürfen ausschließlich im Krankenhaus im Rahmen eines stationären Aufenthalts stattfinden, nicht zu Hause und auch nicht in Pflegeheimen oder anderen Einrichtungen. Wenn schon Zwang ausgeübt werden muss, dann soll die Behandlung in einer professionellen, kontrollierten Umgebung durchgeführt werden, so die Überlegung des Gesetzgebers.