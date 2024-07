Zwangsbehandlungen auch außerhalb von Kliniken ermöglichen?

Zwangsbehandlungen müssen stationär erfolgen

Zwang nur in kontrollierter Umgebung?

Wenn schon Zwang, dann soll die Behandlung in einer professionellen, kontrollierten Umgebung stattfinden, in der auch die Nachsorge sichergestellt ist, so die Überlegung des Gesetzgebers. "Der Gesetzgeber hat auch befürchtet: Wenn die Zwangsmaßnahme dort durchgeführt wird, wo der Betroffene sein normales Leben lebt, zum Beispiel in einer Einrichtung, in der er untergebracht ist, dass das ungewollte Auswirkungen auf die Gesundheit des Betroffenen haben kann", sagt Angie Schneider, Expertin für Betreuungsrecht an der Universität Bremen.