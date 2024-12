"Beschiss": TK-Chef wettert gegen steigende Kassenbeiträge

Es ist überaus selten, dass ein Krankenkassen-Chef derart explodiert. In einem Podcast regt sich Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, über verschiedene Missstände im Gesundheitswesen auf - besonders über den Anstieg der Krankenkassenbeiträge . "Bis vor einigen Jahren hatten wir mehrere Milliarden Rücklagen", so Baas. Die seien jetzt weg und das habe Folgen:

Verantwortlich dafür sei der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dieser habe vor einigen Jahren gesagt, so Baas: "Ich bin jetzt Gesundheitsminister. Mein Problem ist, ich muss über die Legislaturperiode kommen, ohne dass die Beiträge so stark steigen."

TK-Chef Baas: "Das war Beschiss"

Spahn habe schnell einen Vorschlag gemacht, so Baas: "Ich mache einfach ein Gesetz, dass die Krankenkassen ihre Rücklagen abbauen müssen." Nur deswegen habe es über Jahre so ausgesehen, sagt der Chef der Techniker Krankenkasse, "als würden die Kassenbeiträge relativ stabil bleiben". Die TK ist mit immerhin 11,8 Millionen Mitgliedern die größte gesetzliche Kasse in Deutschland. Baas fährt fort: