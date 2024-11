Umfrage: Die Angst vor schweren Krankheiten wächst

Viele Leute sorgen sich am meisten vor Krebs.

Vor allem junge Menschen haben Angst vor psychischen Krankheiten

36 Prozent - also einer von drei Befragten - spüre Angst vor psychischen Krankheiten . Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 54 Prozent. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr um neun Punkte gestiegen.

Konfrontiert mit anhaltendem Erfolgsdruck in Schule, Uni oder Beruf, einer zunehmenden Vergleichskultur in den sozialen Medien und der ständigen Präsenz von Krisen und Kriegen, seien gerade junge Erwachsene einem hohen Druck ausgesetzt, so DAK-Vorstandschef Andreas Storm. Man müsse die Ängste ernst nehmen und die Stärkung der psychischen Gesundheit auf die Tagesordnung setzen.