Welt-Alzheimertag: Was Demenz für die Angehörigen bedeutet

In diesem Stadium gibt es sowohl Defizite im Kurzzeitgedächtnis als auch im Langzeitgedächtnis. Betroffene haben massive Erinnerungslücken und können sich nicht mehr an bedeutende Ereignisse aus ihrem Leben erinnern, wie beispielsweise ihre eigene Hochzeit. Nur frühe Lebensereignisse aus der Kindheit und Jugend kehren schlaglichtartig ins Gedächtnis zurück. Bezeichnenderweise können Betroffene zwar noch Lieder oder Gedichte aus ihrer Kindheit vortragen, viele Dinge des alltäglichen Lebens sind jedoch für sie nicht mehr präsent. Der Verlust der Selbständigkeit macht sie hilfsbedürftig. Durch den allmählichen Ausfall des Langzeitgedächtnisses gehen auch Erinnerungen an den früher ausgeübten Beruf verloren. Auch Familienmitglieder werden nicht mehr erkannt, was eine große Belastung für die Angehörigen darstellt. Die Hilflosigkeit der Patienten findet Ausdruck in einer erhöhten Gereiztheit, Misstrauen und aggressivem Verhalten.