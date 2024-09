Klinikreform: Kliniken warnen vor Leistungseinschränkungen

Die umstrittene Neuaufstellung der Kliniken in Deutschland ist Thema einer Veranstaltung der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Berlin. (Symbolbild)

Angesichts steigender Kosten und wachsender Defizite warnen die Kliniken vor Einschränkungen in der Patientenversorgung. "Die finanzielle Lage der deutschen Kliniken ist so ernst wie noch nie", sagte der Vorstandschef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Augsburger Allgemeinen" vor einer Veranstaltung zur Klinikreform in Berlin.