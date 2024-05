Türmer zu Umverteilung: "Aus Milliardären Millionäre machen"

Juso-Chef Philipp Türmer sagt den Superreichen bei Markus Lanz den Kampf an.

Deutlich wie noch nie hat Philipp Türmer den Superreichen den Kampf angesagt. "Ich würde gerne aus den 226 Milliardären, die wir in Deutschland haben, 226 Millionäre machen", sagte der Vorsitzende der Jusos am Mittwochabend bei Markus Lanz. "Denn ich finde, es gibt einen gewissen Reichtum, der ist unsozial."

Mit derartigem Reichtum gehe "auch politische Macht einher", was sich ein Land wie Deutschland nicht mehr leisten könne.

In einer sozial gerechten Gesellschaft sollte es keine Milliardäre geben.

Ab einem gewissen Punkt vermehre sich das Vermögen einiger Menschen auf eine Weise, "dass ich finde, dass es gesellschaftlich destabilisierend ist. Und diesen Punkt haben wir in Deutschland überschritten".

In Deutschland bekommen knapp 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. 1,8 Millionen von ihnen könnten theoretisch arbeiten, tun es aber nicht. Die Hintergründe sind vielseitig.

Jusos für Umverteilung, JU-Chef warnt

Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union, widersprach Türmers Rhetorik. Die These "Wir schwächen die Starken, um die Schwachen zu stärken" funktioniere in der Realität nicht.

Als Beispiel nannte er Frankreich, wo eine "massive Umverteilung" unter dem sozialistischen Präsidenten Francois Hollande versucht worden sei und "dieses Land, diese Wirtschaft, diese Industrie komplett an die Wand gefahren" habe.

Fliehen Milliardäre aus der Schweiz nach Deutschland?

Türmer sah jedoch noch ein anderes Problem als bloße Vermögen oder Erbschaften. Deutschland habe sich "zum absoluten Niedrigsteuerland für die Reichsten" entwickelt. Das zeige sich vor allem bei der Steuer auf Kapitalerträge, also Gewinne aus beispielsweise Aktien, Dividenden oder Immobilien.

Inzwischen sind wir in einer Situation, wo Milliardäre aus der Schweiz nach Deutschland auswandern könnten, damit sie endlich weniger Steuern zahlen.

Eine Studie des Momentum Instituts, des Netzwerks Steuergerechtigkeit und Oxfam Deutschland war zu dem Ergebnis gekommen, dass Milliardäre in der Schweiz im Schnitt 32 Prozent Steuern auf ihr Einkommen aus Vermögen zahlen, Milliardäre in Deutschland dagegen nur 26 Prozent.

Winkel: Bürgergeld regt nicht zu Arbeit an

Aus Winkels Sicht sind aber nicht Milliardäre der Hauptgrund für ein Gefühl der Ungerechtigkeit in Deutschland, sondern das aus seiner Sicht zu hohe Bürgergeld. Dieses setze "zu wenige Anreize, wieder in Arbeit zu kommen". Das habe auch eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gezeigt. Danach sind wegen des Bürgergelds knapp 30.000 Stellen in Deutschland unbesetzt.