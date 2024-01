Lauterbachs Pläne: Homöopathie nicht mehr als Kassenleistung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach SPD ) will die Finanzierung homöopathischer Behandlungen durch gesetzliche Kassen streichen. "Die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen wissenschaftlichen Nutzen auf Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt", sagte Lauterbach am Donnerstag.

Die Gesetzlichen Kassen sollten Leistungen, "die nichts bringen, nicht bezahlen", so der SPD-Politiker. "Das können wir uns nicht leisten."

Es kann keine vernünftige Politik geben, die die Wissenschaft ignoriert. In der Homöopathie haben wir das bislang gemacht.

Zuvor hatte Lauterbach auf der Online-Plattform X (früher Twitter) die Streichung mit den Klimamaßnahmen verglichen: Auch den Klimawandel könne man "nicht mit Wünschelruten bekämpfen". Wann genau und durch welches Gesetz die Leistung gestrichen werden soll, stehe laut Lauterbach noch nicht fest. Aber "in Kürze", sagte er.

Basis für homöopathische Arzneimittel können pflanzliche, mineralische und tierische Substanzen sein. Die extrem verdünnten Stoffe werden zum Beispiel in Form von Kügelchen verabreicht - sogenannte Globuli. Wissenschaftlicher Konsens ist, dass für homöopathische Behandlungen keine Wirkung nachgewiesen ist, die über Placebo-Effekte hinausgeht.

MAITHINK X mit einem kontroversen Thema: Mai fragt sich, was passiert, wenn man Homöopathie mal wirklich richtig ernst nimmt? 18.09.2022 | 30:36 min

Ministerium: "Unnötige Ausgaben der Krankenkassen"

Das Gesundheitsministerium hatte am Mittwochabend ein Empfehlungspapier an andere Ministerien verschickt, über das der "Spiegel" zuerst berichtete, in dem Einsparungen bei der Gesetzlichen Krankenversicherung aufgelistet werden: