Bundestag heute: Entscheidung über Migrationsgesetz im Ticker

Die FDP will die Bundestagsabstimmung über den Gesetzentwurf der Union für eine Verschärfung der Asylpolitik verschieben. Wie FDP-Fraktionschef Christian Dürr mitteilte, will seine Fraktion bei der für Freitag eigentlich geplanten abschließenden Debatte beantragen, dass der Entwurf in den Innenausschuss zurücküberwiesen und nicht abgestimmt wird. Dürr sagte, sein Ziel sei, dass sich am 11. Februar "eine Mehrheit in der demokratischen Mitte findet". An diesem Tag kommt das Parlament nach jetziger Planung zum letzten Mal vor der vorgezogenen Neuwahl am 23. Februar zusammen.

Sollten SPD und Grüne die Rücküberweisung ablehnen, werde die FDP allerdings im Bundestag für den CDU/CSU-Antrag stimmen.