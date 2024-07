Lobbyismus in Politik: Wie leicht ist der Zugang zur Macht?

Die Reporter nutzten dafür die Legende einer ausgedachten Lobbyagentur aus Luxemburg, die angeblich einen E-Zigarettenhersteller aus Großbritannien vertritt. Mit diesem Vorwand haben sie als Tabak-Lobbyisten prominente Ex-Minister und aktuelle Abgeordnete in ihren Büros im Bundestag getroffen, in einem Steakrestaurant in Berlin-Mitte und im diskreten China Club am Brandenburger Tor. Sie wollten so erstmals sichtbar machen, was sich in den Hinterzimmern in Berlin-Mitte abspielt, wenn Lobbyisten und Politiker unter sich sind.



Zunächst haben sie Abgeordnete aus allen Bundestagsfraktionen angeschrieben. Die Anzahl der Anfragen ergab sich proportional zur Sitzverteilung im Parlament. Je größer eine Fraktion, desto mehr Abgeordnete wurden angeschrieben. Nach 38 Minuten antwortete der Erste. Von den 32 Politikerinnen und Politikern ließen sich am Ende sechs auf ein Treffen ein, sie stammen aus den Fraktionen von FDP, CDU, SPD und AfD.