Ampel im Lobbyreport 2024: Fortschritte bei Transparenz

Trotzdem gebe es auch in diesem Bereich weiterhin eklatante Mängel. So fehle weiterhin eine Obergrenze für Parteispenden und Sponsoring, kritisierte Eschmann. "Anders als in den meisten anderen EU -Staaten darf in Deutschland beliebig viel gespendet werden. Das schafft vermögenden Unternehmen zusätzlichen Einfluss auf die Politik und ist undemokratisch." Außerdem sei weiterhin zu wenig über Unternehmensbeteiligungen und Aktienbesitz von Abgeordneten bekannt.