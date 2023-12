Empörung nach ZDF-Enthüllung zu Superreichen

Jochen Breyer recherchiert in der Welt der deutschen Superreichen: 237 Milliardäre zählt das Land, Tendenz steigend. Wer der reichste Deutsche ist, war lange geheim. Bis jetzt. 12.12.2023 | 43:54 min

Die Linke: "Beihilfe zur Steuerflucht"

Finanzminister Lindner müsse nun erklären, ob eine dienstliche Genehmigung für den Vortrag vorlag. "Wenn die Hausleitung des Bundesfinanzministeriums von diesen Tätigkeiten wusste, ist Lindner als Finanzminister nicht mehr tragbar", so Wissler gegenüber ZDFheute. Es sei kein Wunder, dass jahrelang nichts vorangehe beim Thema Geldwäschebekämpfung und Kampf gegen Steuerbetrug, "wenn die Verbindungen zwischen Bundesfinanzministerium und Geldadel so eng sind".

SPD-Generalsekretär Kühnert: "Ein dickes Ding"

Das ZDF zeigte den Ausschnitt aus der Dokumentation SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. "Das ist ein dickes Ding", kommentierte er. Der Fall könne "nicht ohne Konsequenz bleiben". Die meisten Menschen in Deutschland könnten solche Steuertricks nicht anwenden: "Die gucken sich so was an und fragen sich natürlich, ob sie hier eigentlich im falschen Film sind. Also ich frag's mich in dem Fall ehrlich gesagt auch."