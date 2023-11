Trotz Sanktionen: PwC-Hilfe für russischen Tui-Großaktionär?

Interne Dokumente mehrerer zyprischer Finanzdienstleister legen offen, wie sanktionierte russische Oligarchen Zypern als eine Art Hintertür zur Europäischen Union genutzt haben. 14.11.2023 | 40:51 min

Die Sanktionen der Europäischen Union waren Ende Februar 2022, vier Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine , für die wenigsten Oligarchen eine große Überraschung. Bereits seit der Krim-Annexion 2014 sorgten Kreml-nahe Superreiche vor und schichteten ihr Vermögen um. Auch der größte Einzelaktionär des deutschen Reisekonzerns Tui, Alexej Alexandrowitsch Mordaschow, versuchte, seine Unternehmensanteile in Sicherheit zu bringen und vor den Sanktionen zu schützen. Sein Tui-Aktienpaket, damals im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro, hielt eine zyprische Firma des russischen Milliardärs.

Mordaschow seit 2007 Großaktionär bei Tui

Mordaschow baute sein Vermögen in der Stahlindustrie der postsowjetischen Jahre auf und formte aus dem russischen Unternehmen Severstal einen Weltkonzern. Der Milliardär stieg 2007 auch bei Tui ein und wurde über die Jahre zum größten Einzelaktionär. In der Corona-Pandemie waren es auch Mordaschows Kapitalspritzen, die den Reisekonzern vor der Insolvenz retteten. Das Datenleak aus Zypern enthüllt einen anderen Rettungsversuch Mordaschows.

Wie soll Mordaschows Plan ausgesehen haben?

Geleakte E-Mails vom Abend des 28. Februar legen erstmals offen, dass die PwC-Mitarbeiter dennoch den Verkauf von Mordaschow Tui-Anteilen absegneten: "Genehmigt. Der Preis wird in Kürze festgelegt," schrieb ein PwC-Manager laut den bis dato geheimen Unterlagen. Doch irgendwas scheint schief gegangen zu sein. Denn einen Tag nachdem die Sanktionen in Kraft traten - also am 1. März 2022 - verschickten PwC-Mitarbeiter ein weiteres Dokument mit einer handschriftlichen Notiz zum Verkauf der Tui-Anteile: "EILT - bitte Originale (...) nochmal unterschreiben. Danke!" Die zyprischen Geschäftsführer der beteiligten Briefkastenfirmen müssten die Verträge nochmal signieren.